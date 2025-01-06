Elazığ Satranç İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Elazığ Satranç İl Birinciliği Tamamlandı

Elazığ Satranç İl Birinciliği Tamamlandı

Elazığ'da düzenlenen satranç il birinciliği müsabakası 102 sporcu ile sona erdi.

06.01.2025 10:41
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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Elazığ satranç il birinciliği müsabakası sona erdi.

Türkiye kupasının il ayağı olan Elazığ Satranç İl Birinciliği turnuvası 3-5 Ocak tarihlerinde düzenlendi. 7 tur üzerinden yapılan turnuvaya 102 sporcu kayıt yaptırıp kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın ilk üç derecesini elde eden sporculara kupa, ilk beş derecesini elde eden sporculara ise madalya takdimi yapıldı. Turnuvada birinciliği elde eden sporcu Türkiye kupasına katkı payı ödemeden katılmaya hak kazanırken, diğer sporcular yarışmayı tamamlayarak Türkiye kupasına katılmayı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan 7 tur üzerinden düzenlenen Elazığ il birinciliği müsabakasına toplamda 102 sporcu katılım sağladı. Müsabaka 3-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Kategorilere göre dereceye giren sporcular yapılacak olan Türkiye kupasına katılmaya hak kazanmıştır. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye, Turnuva, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Satranç İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika

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