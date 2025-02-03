Elazığ Sutopu Takımı U16\'da İkincilik Elde Etti

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Elazığ Gençlik Spor Kulübü Sutopu Takımı, U16 Kadınlar Türkiye Şampiyonasına katılarak gurubunda ikincilik elde etti.

U16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlendi. Şampiyonada Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 2'inci olarak büyük bir başarıya imza attı. Bronz Grup 2. devre maçlarında mücadele eden takım sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Elazığ Gençlik Spor Kulübü Sutopu Takımı, turnuva boyunca 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin su topu branşında gösterdiği başarı bizleri gururlandırıyor. Elazığ'ı temsil eden sporcularımızın mücadelesi, ilimizde su sporlarına olan ilgiyi artırarak daha fazla gencimizin bu branşta yer almasına vesile olacaktır. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini paylaştı. - ELAZIĞ