Elazığ SYSK, yeni sezon için toplanıyor

Türkiye Deplasmanlı Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 1 Ağustos'ta başlayacak.

2022-2023 sezonu Türkiye Deplasmanlı Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ SYSK, yeni sezon hazırlıkları için 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacak.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başantrenör ve Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, "Rabbim tüm takımlarımıza kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Biz geçen sezon çok şanssızdık. Sporcularımızın üç tanesi çapraz bir tanesi menüsküs ameliyatı oldu. Çok şükür hepsi yavaş yavaş sahalara dönmeye başlıyor. Bu şansızlığımız Türkiye Şampiyonaları'nda da devam etti. Çoğu finali kıl payı kaçırdık. Ama yine de sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bizden kat kat üstün bütçeli birçok takımı geride bırakıp tüm kategorilerde Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına girmeyi başardılar" dedi.

"Kıbrıs'ta kamp ve turnuvaya katılacağız"

Tunus, Cezayir, Romanya ve Kıbrıs gibi ülkelerin katılacağı Uluslararası Plaj Hentbolu turnuvasında boy göstereceklerini ifade eden Bayraktar, "Nasip olursa 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayacağız. 28 Temmuz 2022 tarihinde sağlık kontrolünden geçip 1 Ağustos 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitmeyi planlıyoruz. Aynı tarihlerde Kıbrıs'ta yapılacak olan Tunus, Cezayir, Romanya ve Kıbrıs gibi ülkelerin katılacağı Uluslararası Plaj Hentbolu turnuvasında katılacağız. Yine Kıbrıs liginde mücadele eden takımlarımızla hazırlık müsabakaları yapacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ