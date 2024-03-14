Elazığ takımlarının TFF 3. Ligdeki maçlarının hakemleri açıklandı

Elazığ takımlarının TFF 3. Ligde hafta sonu oynayacağı maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında 17 Mart Pazar günü Osmangazi Stadında oynanacak olan Anadolu Üniversitesi - Elazığspor maçını Mersin bölgesi C klasman hakemi Burak Filik yönetecek. Hakem Filik'in yardımcılıklarını ise Mersin bölgesiden Ferhat Dalgıç ve Aksaray bölgesinden Yunus Yıldız yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise yine Mersin bölgesinden Fırat Kaçmaz görevlendirildi.
TFF 3. Lig 4. Grubun 24. haftasında 17 Mart Pazar günü Elazığ Doğukent Stadında oynanacak olan 23 Elazığ FK-Muşspor müsabakasında Hatay bölgesi C klasman hakemi Erhan Kaya düdük çalacak. Hakem Kaya'nın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Abdullah Polat ve Hatay bölgesinden Abdullah Semerci yapacak. 4. hakem olarak ise Osmaniye bölgesinden Alperen Aksu görevlendirildi. - ELAZIĞ
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UEFA, deplasman golü kuralının geri getirilmeyeceğini açıkladı. Kuralın kaldırılmasından sonra eleme maçlarının gidişatının bu kararı doğruladığı düşünülüyor. Deplasman gollerinin heyecanı artırmaktan ziyade gerilimi artırdığına inanılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilebilecek diğer UEFA organizasyonları da değerlendirildi.
Galatasaray'da sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Muslera'nın geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü yıldız isme Fatih Terim'den transfer mesajı geldi. Muslera'nın yeni adresinin Panathinaikos olacağı iddia ediliyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Genel kurulda yapılan seçimde Kılıç, 62 oy alarak başkanlığa yeniden seçilirken, diğer aday Gökmen Şahin 44 oyda kaldı. Kılıç, görevine devam edecek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSYD Trabzon Şubesini daha da etkin hale getirmek için önemli projeler yapacaklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 28. ve 29. haftaların müsabaka programı belirlendi. 28. haftada ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK, Boluspor-Gençlerbirliği ve diğer maçlar oynanacak. 29. haftada ise Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Boluspor ve diğer maçlar yer alacak.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da yağlı güreşin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Tütüncü, pehlivanları, yeni yetenekleri, altyapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreşin Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacağını ifade etti.
Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası' Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında başladı. 30 ülkeden 204 golfçünün katıldığı turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek. Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak olan turnuva, 16 Mart'ta sona erecek.
Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Okan Buruk, İtalyan devi Lazio'nun radarına girdi. Maurizio Sarri'nin istifa etmesinin ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren kulübün, Buruk'u listesine aldığı belirtildi. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin, Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve raporunu kulüp başkanı Claudio Lotito'ya sunacağı öğrenildi.
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.
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