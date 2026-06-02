Elazığ Belediyespor boksörü Nildanur milli takım kampına davet edildi

31 Mayıs - 18 Haziran 2026 tarihleri arası Kastamonu'da gerçekleştirilecek Genç Kadınlar Boks Milli Takım Hazırlık Kampı'na Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcusu Nildanur Eraslan davet edildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kastamonu'da gerçekleştirilecek Genç Kadınlar Boks Milli Takım Hazırlık Kampı'na, 80 kg kategorisinde mücadele eden sporcumuz Nildanur Eraslan davet edildi. Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcumuz Nildanur Eraslan ve antrenörü Cemil Döndü'ye, Milli Takım kampında üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ
