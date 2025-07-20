Elazığlı Okçudan Bronz Madalya

Geleneksel Türk Okçuluğu branşında son yıllarda gösterdiği istikrarlı başarılarla dikkat çeken Elazığlı sporcu Buğlem Sare Deveci, Türkiye çapında önemli bir dereceye daha imza attı.

12-13 yaş kategorisinde, Elazığ'ı temsilen katıldığı Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazanan Deveci, hem şehri hem de sporseverleri gururlandırdı. Daha önce de birçok başarıya imza atan genç sporcu, disiplinli çalışmaları ve istikrarlı performansıyla okçuluk branşında adeta derece almayı alışkanlık haline getirdi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını devam eden ve antrenör Erdem Özdemir rehberliğinde hazırlıklarını sürdüren Buğlem Sare Deveci, azmi ve spora olan bağlılığıyla Elazığ sporuna ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Buğlem Sare Deveci ile antrenörümüz Erdem Özdemir'i başarılarından dolayı tebrik ediyor, gelecek organizasyonlarda da ilimizi gururla temsil edeceklerine olan inancımız tam" denildi. - ELAZIĞ