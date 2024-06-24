Elazığlı Sporcu Ebrar Acar Arnavutluk'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Elazığlı Sporcu Ebrar Acar Arnavutluk'ta Şampiyon Oldu

Elazığlı Sporcu Ebrar Acar Arnavutluk\'ta Şampiyon Oldu

Elazığlı milli taekwondocu Ebrar Acar, Arnavutluk'ta düzenlenen Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kiloda birinci olarak Türkiye'yi ve Elazığ'ı başarıyla temsil etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Acar'ı kutlayarak gelecek vadeden sporcu için başarılar diledi.

24.06.2024 17:04
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Elazığlı sporcu Ebrar Acar, Arnavutluk'ta düzenlenen Taekwondo Şampiyonası'nda birinci oldu.

gerçekleştirilen Elazığ'ı temsil eden milli sporcu Ebrar Acar, 59 kiloda şampiyon oldu.

Arnavutluk'un ev sahipliğinde 13- 16 Haziran tarihlerinde düzenlenen Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Elazığ'ı temsil eden milli taekwondocu Ebrar Acar, Yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren tarafından yapılan açıklamada, "Arnavutluk ev sahipliğinde düzenlenen Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Ebrar Acar'ı başarısından dolayı kutluyorum. Hem Fen Lisesi'nde öğrenim görüp hem de antrenmanlarını aksatmadan kararlılıkla yoluna devam Ebrar, taekwondo branşında istediğimiz noktalara gelecektir. Hem yaşı hem de enerjisi itibariyle gelecek vadeden sporcumuzu yürekten kutluyorum, 'Spor Şehri Elazığ' mottosuyla nice başarılarını ve derecelerini göreceğimiz sporcumuza, başta ailesi olmak üzere antrenörlerimiz Akın Keleş ve Suat Acar'a, şampiyon sporcumuz Ebrar Acar'a teşekkür ediyor, yürekten başarılar diliyorum, yolu açık olsun" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı Sporcu Ebrar Acar Arnavutluk'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika

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