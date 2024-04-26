Elazığlı sporcu Mahmut Demir, Dart Ustalar Turnuvası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığlı sporcu Mahmut Demir, Dart Ustalar Turnuvası'na katılmaya hak kazandı

Elazığlı sporcu Mahmut Demir, Dart Ustalar Turnuvası\'na katılmaya hak kazandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Dart Ustalar Turnuvası'na katılan Elazığlı sporcu Mahmut Demir, turnuvada elde ettiği 189 puan ile milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

26.04.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Dart Ustalar Turnuvası'na katılan Elazığlı sporcu Mahmut Demir gösterdiği başarı sonucu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

16-21 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Dart Şampiyonası sonucunda sezonun en üst seviye şampiyonası olan Dart Ustalar Turnuvası'nda yarışma şansı elde eden Elazığlı sporcu Mahmut Demir, turnuvada toplam 189 puan elde ederek Elazığ'ı temsil etmek üzere milli takım seçmelerine katılmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Dart Ustalar Turnuvası'nda ilimizi temsil etmek üzere Antalya'ya giden sporcumuz Mahmut Demir turnuvada toplam 189 puan elde ederek Milli Takım seçmelerine seçildi. Sporcumuzu ve antrenörünü başarısından dolayı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Mahmut Demir, Milli Takım, Türkiye, Elazığ, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı sporcu Mahmut Demir, Dart Ustalar Turnuvası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:21:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığlı sporcu Mahmut Demir, Dart Ustalar Turnuvası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement