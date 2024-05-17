Muhammed Emir Söylemez Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Muhammed Emir Söylemez Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Muhammed Emir Söylemez Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

Elazığlı sporcu Muhammed Emir Söylemez, Türkiye Küçükler, Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 65 kiloda birinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Söylemez ve antrenörü tebrik edildi.

17.05.2024 16:48
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Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcusu Muhammed Emir Söylemez, Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 2024 Yılı faaliyet programında yer alan Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Elazığ'ı temsil etmek üzere katılan sporcu Muhammed Emir Söylemez 65 kiloda Türkiye birincisi olmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonada aziz şehrimizi temsil etmek üzere sporcumuz Muhammed Emir Söylemez mücadele etti. 65 kilogramda mücadele eden ve Türkiye birinciliği elde eden güreşçimizi ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muhammed Emir Söylemez Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

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