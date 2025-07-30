Elazığlı Sporcular Milli Takım Kampına Seçildi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen başarılı sporcular, bir kez daha milli takım kamp kadrolarına seçilerek Elazığ'ın gururu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Fatma Asya Öztürk ile Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, branşlarında gösterdikleri üstün performans sayesinde milli davet aldı. 2-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek olan U14 Sutopu Milli Takım hazırlık kampına katılacak olan Fatma Asya Öztürk, Elazığ'dan bu alanda milli kampa çağrılan sayılı sporculardan biri oldu. Sporcunun antrenörü Bekir Sadak yönetiminde sürdürdüğü disiplinli çalışmalar, bu başarıyı beraberinde getirdi. Sutopu branşında son yıllarda ciddi bir atılım gerçekleştiren Elazığ, bu gelişmeyle birlikte altyapısında güçlü bir ivme yakalamış durumda.

Öte yandan Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Minikler (13 yaş) Gelişim Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Küçük yaşına rağmen elde ettiği derecelerle dikkat çeken Çelik, antrenörü İlyas Peker gözetiminde hazırlandığı kamp süreciyle Türk güreşinin gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elazığlı sporcularımızın milli takım düzeyinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Son dönemde birçok sporcumuzu farklı branşlarda milli takım kamplarına göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve antrenman programlarıyla destek olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, milli takıma davet edilen genç sporcularımız Fatma Asya Öztürk ve Muhammed Hasan Hüseyin Çelik'i, antrenörleri Bekir Sadak ve İlyas Peker'i, kulüplerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ