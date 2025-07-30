Elazığlı Sporcular Milli Takım Kampına Seçildi - Son Dakika
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Elazığlı Sporcular Milli Takım Kampına Seçildi

Elazığlı Sporcular Milli Takım Kampına Seçildi
30.07.2025 14:48  Güncelleme: 14:49
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Fatma Asya Öztürk ve Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, milli takım kampına seçilerek Elazığ'ın gururu oldu. Sutopu ve güreş branşlarında gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken genç sporcular, 2025 yılında Çanakkale'de düzenlenecek kamplara katılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen başarılı sporcular, bir kez daha milli takım kamp kadrolarına seçilerek Elazığ'ın gururu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Fatma Asya Öztürk ile Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, branşlarında gösterdikleri üstün performans sayesinde milli davet aldı. 2-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek olan U14 Sutopu Milli Takım hazırlık kampına katılacak olan Fatma Asya Öztürk, Elazığ'dan bu alanda milli kampa çağrılan sayılı sporculardan biri oldu. Sporcunun antrenörü Bekir Sadak yönetiminde sürdürdüğü disiplinli çalışmalar, bu başarıyı beraberinde getirdi. Sutopu branşında son yıllarda ciddi bir atılım gerçekleştiren Elazığ, bu gelişmeyle birlikte altyapısında güçlü bir ivme yakalamış durumda.

Öte yandan Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Minikler (13 yaş) Gelişim Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Küçük yaşına rağmen elde ettiği derecelerle dikkat çeken Çelik, antrenörü İlyas Peker gözetiminde hazırlandığı kamp süreciyle Türk güreşinin gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elazığlı sporcularımızın milli takım düzeyinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Son dönemde birçok sporcumuzu farklı branşlarda milli takım kamplarına göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve antrenman programlarıyla destek olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, milli takıma davet edilen genç sporcularımız Fatma Asya Öztürk ve Muhammed Hasan Hüseyin Çelik'i, antrenörleri Bekir Sadak ve İlyas Peker'i, kulüplerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı Sporcular Milli Takım Kampına Seçildi - Son Dakika

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