Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Derece Yaptı

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Elazığ'ın yoğun bir sporcu kafilesiyle katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 4 sporcu derece yaptı.

22-29 Ocak tarihleri arası Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti. Elazığ kafilesinden; Zelal Şengür, Yusuf Eren Yıldırım ve Alpaslan Hamza Kıvık sikletlerinde 1. olurken, Buse Özgür ise 2. oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörü tebrik etti. - ELAZIĞ