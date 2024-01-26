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Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Derece Yaptı - Son Dakika
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Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Derece Yaptı

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na yoğun bir sporcu kafilesiyle katılan Elazığlı sporcular, 4 derece elde etti. Zelal Şengür, Yusuf Eren Yıldırım ve Alpaslan Hamza Kıvık 1. olurken, Buse Özgür ise 2. oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörü tebrik etti.

Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Derece Yaptı
26.01.2024 - 13:27,
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Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Elazığ'ın yoğun bir sporcu kafilesiyle katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 4 sporcu derece yaptı.

22-29 Ocak tarihleri arası Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti. Elazığ kafilesinden; Zelal Şengür, Yusuf Eren Yıldırım ve Alpaslan Hamza Kıvık sikletlerinde 1. olurken, Buse Özgür ise 2. oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörü tebrik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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