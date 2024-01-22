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Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, Muğla'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 3. oldu - Son Dakika
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Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, Muğla'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 3. oldu

Muğla'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda mücadele eden Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, üçüncü olarak başarılı bir performans sergiledi. Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Polat'ın ilimizi gururlandırdığı belirtildi.

Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, Muğla\'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 3. oldu
22.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:34
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Muğla'da düzenlenen 62 kiloda 70 sporcunun yer aldığı Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, 62 kiloda 3. oldu.

Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonası 17-21 0cak tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirildi. Elazığ'ın 62 kiloda başarılı taekwondocusu Gülse Polat, 6 maç yaparak Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlamayı başardı. Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muğla'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasına katılan ve ilimizi temsil eden Gülse Polat Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bizlere birçok müsabakada gururu yaşatan Sporcumuz Gülse Polat'ı ve antrenörü Akın Keleş'i tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, Muğla'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 3. oldu - Son Dakika
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