Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da - Son Dakika
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Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da

27.07.2022 15:18
Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da

Elazığspor, 1. etap kampını 31 Temmuz Pazar günü tamamlamasının ardından 2. etap kampına 3 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak.

Elazığspor, 1. etap kampını 31 Temmuz Pazar günü tamamlamasının ardından 2. etap kampına 3 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına 15 Temmuz'da Elazığ'da başlayan Elazığspor'da, 1. etap kampı 31 Temmuz Pazar günü yapılacak olan antrenmanla tamamlanacak. Pazar günü yapılacak olan antrenmanın ardından iki günlük izne ayrılacak olan teknik heyet ve futbolcular, 3 Ağustos'ta Erzurum'da toplanarak 2. etap kampına başlayacak.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlık maçları da yapacak olan bordo-beyazlı ekip, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planlarını yapıyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığspor, Erzurum, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da - Son Dakika
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