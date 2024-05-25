Elazığspor 2. Lige çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor 2. Lige çıktı

Elazığspor 2. Lige çıktı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfoğulları, Elazığspor'un 2. Lige çıkmasının ardından sevinçli açıklamalarda bulundu. Elazığspor, İstanbul Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan maçta 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek 2. Ligde oynamaya hak kazandı.

25.05.2024 23:31  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfoğulları, Elazığspor'un 2. Lige çakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rahat olun eli boş dönmüyoruz. Çayda çıraları yakın, kupayı aldık geliyoruz" paylaşımında bulundu.

Elazığspor'a verdiği destekle bilinen ve dün maça gidemeyen taraftarlar için 20 otobüs kaldıran Başkan Şerifoğulları'na en büyük hediyeyi bordo beyazlı takım verdi. TFF 2. Lige yükselme maçında İstanbul Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta 52 Orduspor ile karşılaşan Çimentaş Elazığspor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Elazığspor bu sonuçla önümüzdeki sezon 2. Ligde oynamaya hak kazandı.

Başkan Şerifoğulları kendinden geçti

İstanbul'da oynan maçta alınan galibiyetin ardından sahaya inen Başkan Şerifoğulları, takımla birlikte kupayı kaldırdı. Takım ve taraftarlarla birlikte sevinen Başkan Şerifoğulları, "Rahat olun eli boş dönmüyoruz. Çayda çıraları yakın, kupayı aldık geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce yönetim kurulu olmayan Elazığspor'un 50 milyon lira borcu nedeni ile transfer tahtası kapalıydı. Başkan Şerifoğulları'nın girişimleri ile önce yeni yönetim oluşturuldu, ardından transfer tahtası açıldı. Aynı takım bugün TFF 2. Lige yükseldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, Orduspor, İstanbul, Elazığ, Spor, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor 2. Lige çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:41 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP’li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu’da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:34 İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
22:57 Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:34 Fenerbahçelilerin hayali Rusya’da gerçek oldu Şampiyon son haftada değişti Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti
22:19 AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
19:12 Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 00:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor 2. Lige çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement