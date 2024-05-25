Elazığspor 2. Lige çıktı

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfoğulları, Elazığspor'un 2. Lige çakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rahat olun eli boş dönmüyoruz. Çayda çıraları yakın, kupayı aldık geliyoruz" paylaşımında bulundu.

Elazığspor'a verdiği destekle bilinen ve dün maça gidemeyen taraftarlar için 20 otobüs kaldıran Başkan Şerifoğulları'na en büyük hediyeyi bordo beyazlı takım verdi. TFF 2. Lige yükselme maçında İstanbul Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta 52 Orduspor ile karşılaşan Çimentaş Elazığspor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Elazığspor bu sonuçla önümüzdeki sezon 2. Ligde oynamaya hak kazandı.

Başkan Şerifoğulları kendinden geçti

İstanbul'da oynan maçta alınan galibiyetin ardından sahaya inen Başkan Şerifoğulları, takımla birlikte kupayı kaldırdı. Takım ve taraftarlarla birlikte sevinen Başkan Şerifoğulları, "Rahat olun eli boş dönmüyoruz. Çayda çıraları yakın, kupayı aldık geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce yönetim kurulu olmayan Elazığspor'un 50 milyon lira borcu nedeni ile transfer tahtası kapalıydı. Başkan Şerifoğulları'nın girişimleri ile önce yeni yönetim oluşturuldu, ardından transfer tahtası açıldı. Aynı takım bugün TFF 2. Lige yükseldi. - ELAZIĞ