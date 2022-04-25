Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı

25.04.2022 10:37
Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta 11. hafta sonunda girdiği küme düşme hattından 32. hafta itibarıyla çıktı.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta 11. hafta sonunda girdiği küme düşme hattından 32. hafta itibarıyla çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren ve son olarak Arnavutköy Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenen Elazığspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-0 kaybettiği F. Erbaaspor maçıyla birlikte küme düşme hattına giren bordo-beyazlı ekip tam 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı. Arnavutköy Belediyespor karşısında 2-1'lik skorla gülen bordo-beyazlılar, Hendekspor ve Kahta 02 Spor'un maçlarında puan kaybetmesiyle küme düşme hattının üstüne yükseldi. Genel averajda Kahta 02 Spor'dan kötü olduğu için puantajda rakibinin altında kalan bordo-beyazlılar, sezon sonunda rakibinden bir puan eşitliği durumunda iyi olduğu için rakibinin üstünde yer alacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Arnavutköy Belediyespor: 1 PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:00:02. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement