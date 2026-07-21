Ahmet Ertuğrul'dan Elazığspor'a veda - Son Dakika
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Ahmet Ertuğrul'dan Elazığspor'a veda

Ahmet Ertuğrul\'dan Elazığspor\'a veda
21.07.2026 13:24  Güncelleme: 13:25
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Elazığspor altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk, Karacabey Belediyespor'a transfer oldu. Duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Karacabey Belediyespor'la anlaşan Elazığlı orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk, Elazığspor'a veda etti.

Elazığspor altyapısından yetişen ve 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a bonservisiyle transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Ahmet Ertuğrul Elazığspor'a veda mesajında; "Bu arma, her zaman kalbimde. Çocukluğumda tribünden sevdiğim armayı, yıllar sonra sahada temsil edebilmek bana nasip oldu. 8 yaşında adım attığım bu kulüpte büyüdüm, öğrendim ve doğup büyüdüğüm şehrin formasını giymenin gururunu yaşadım. Bu arma için mücadele etmek hayatımın en büyük onurlarından biri olarak kalacak. En büyük teşekkürüm, her zaman takımının yanında olan büyük Elazığspor taraftarına. Desteğinizi ve sevginizi hiçbir zaman unutmayacağım. Teşekkürlerimi birlikte çalışma fırsatı bulduğum başkanlarıma, hocalarıma ve aynı forma için mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma sunuyorum. Ayrı bir teşekkürü ise kulübün görünmeyen kahramanları olan çalışan abilerime ve ablalarıma etmek istiyorum. Belki isimleriniz tribünlerde anılmıyor ama bu kulübün ayakta kalması için verdiğiniz emek çok kıymetliydi. Bana her zaman bir evlat, bir kardeş gibi yaklaştınız. İlginizi, samimiyetinizi ve emeğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Sizlerin bendeki yeri her zaman çok ayrı olacak. Yeni bir yolculuk başlıyor, nerede olursam olayım Elazığ'ı ve 23 numarayı her zaman gururla temsil edeceğim. Elazığspor'a veda ediyorum ama kalbimdeki yerine değil. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ahmet Ertuğrul'dan Elazığspor'a veda - Son Dakika

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