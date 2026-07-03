Alperen Pak, resmen Elazığspor\'da

Elazığ spor, Isparta 32 Spor'dan ön libero Alperen Pak transferini resmen duyurdu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip daha önce anlaşmaya vardığı Alperen Pak transferini resmileştirdi. Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un eski öğrencisi olan 30 yaşındaki Alperen Pak, ön libero mevkiinde görev yapıyor.

Samsunspor altyapısında başlayan futbolculuk yolculuğunda sırasıyla Gümüşhanespor, Samsunspor, Tokatspor, Keçiörengücü, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor, Belediye Derince, Arnavutköy Belediyespor ve son olarak Isparta 32 spor formalarını giyen tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. - ELAZIĞ