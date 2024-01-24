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Elazığspor-Amasyaspor FK Maçındaki Olaylar PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Elazığspor-Amasyaspor FK Maçındaki Olaylar PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor-Amasyaspor FK maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki takım ve idarecileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Elazığspor Kulübü'nün saha olayları ve idarecisi Mehmet Deliorman'ın sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Amasyaspor Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Hakkı Hocaoğlu da aynı sebeplerle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Elazığspor-Amasyaspor FK Maçındaki Olaylar PFDK\'ya Sevk Edildi
24.01.2024 - 11:48,
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Elazığspor-Amasyaspor FK maçındaki olaylardan ötürü her iki takım ve idarecileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. Haftası'nda oynanan ve Elazığspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren Elazığspor-Amasyaspor FK maçında yaşanan olaylardan ötürü her iki takım ve idarecileri PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 23 Ocak 2024 tarihinde PFDK'ya yapılan sevk raporlarında, "3gen Holding Elazığspor Kulübü'nün 21.01.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Amasyaspor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, 3gen Holding Elazığspor Kulübü idarecisi Mehmet Deliorman'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Amasyaspor Futbol Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Hakkı Hocaoğlu'nun 21.01.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Amasyaspor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi uyarınca 22.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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