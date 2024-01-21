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Elazığspor, Amasyaspor FK'yı 2-1 yenerek galip geldi - Son Dakika
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Elazığspor, Amasyaspor FK'yı 2-1 yenerek galip geldi

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Amasyaspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Elazığspor'un gollerini Beykan ve Bahattin kaydederken, Amasyaspor'un tek golünü Miraç Furkan attı.

Elazığspor, Amasyaspor FK\'yı 2-1 yenerek galip geldi
21.01.2024 - 16:54,
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TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Amasyaspor FK'yı 2-1 yendi.

Hakemler: Burak Doğru, Abdullah Polat, Ahmet Fındık

3Gen Holding Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Hasan Ekici (Burhan dk. 46), Çağrı Yağız Yasak, Berşan Yavuzay, Metin Peker, Fatih Kıran (Mesut dk. 53), Yağızcan Erdem, Mikail Koçak, Beykan Şimşek, Murat Torun (Bahattin dk. 53)

Amasyaspor FK: Hacı Ramazan Özkanlı, Onur Şirin, Can Morgül, Burak Temir (Talha dk. 65), Muzaffer Doğan (Batuhan dk. 82), Ahmet Buğrahan Tuncay, Furkan Yıldırım, Sefa Tunç (Yusuf dk. 86), Fatih Çıplak, Muhammed Fatih Kunat, Miraç Furkan Türközü (Hakan dk. 82)

Goller: Beykan (dk. 72 pen.), Bahattin (dk. 90+7) (Elazığspor), Miraç Furkan (dk. 59) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Çağrı Yağız, Mikail, Beykan, Beykan, Yağızcan (Elazığspor), Fatih Çiplak, Can, Sefa, Ahmet Buğrahan(Amasyaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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