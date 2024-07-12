Elazığspor Basın Toplantısı: Transfer Çalışmaları ve Kamp Tarihleri Açıklandı

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Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım ile Sportif Direktör Mehmet Deliorman gündeme dair gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunarak, transfere ilişkin bilgiler verdi.

2024-2025 Sezonu'nda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan ve 17 Temmuz'da Elazığ'da 1.etap kamp çalışmalarına başlayacak olan Elazığspor'da yapılan çalışmalar düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Basın Sözcüsü Hasan Uygur, Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım ile Sportif Direktör Mehmet Deliorman transfer çalışmaları, sponsorluklar ve kombine bilet çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Uygur: "17 Temmuz'da hazırlıklar başlıyor"

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, "Yeni sezon hazırlıklarına 17 Temmuz'da ilimizde başlayacağız. Yeni sezon öncesi teknik direktörümüz ile yapılan görüşme sonucunda kadroda kalması istenen oyuncularımız ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda Beykan, Mikail, Hasan ve Yağızcan ile anlaşma sağladık. Hocamızın takımda kalmasını istediği oyunculardan Çağrı Yağız, Mehmet Eksik, Metin kendilerine yaptığımız teklifleri kabul etmedi ve aramızdan ayrıldı. Kendilerine kulübümüze verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyor yeni takımlarında başarılar diliyoruz" dedi.

"Transfer tahtasını kesinlikle açacağız"

Transfer tahtasının an itibariyle kapalı olduğunu dile getiren Uygur, "Kulübümüzün transfer tahtası kapalı. Biz tahtayı açmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Burada şunu kesinlikle ifade edeyim tahtayı açacağız. Biz göreve geldiğimizde bu kulübün transfer yasağına neden olan 79 dosya vardı. Bugün sadece 4 dosya kaldı. Ancak aradan yeni dosyalar geliyor. Biz tüm bunlar için gerekli tedbirlerimizi almış ve gerekli görüşmelerimizi son aşamaya getirmiş bulunuyoruz. Transfer görüşmeleri yapılan 6-7 oyuncu var. Bu oyuncular ile anlaşma sağlandı. Kulüpleri ile sorunlar giderilmeye çalışılıyor. Yarışmacı ve hedefi olan bir takım oluşturacak ve yeni sezonda da Elazığspor'un başarısı için gerekli mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

Yıldırım: "5-6 oyuncu ile anlaştık"

Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım; "Biz bu kulübü hak ettiği yere getirmenin çabasındayız. 3 yıldır bu kulüpte görev yapıyoruz. Biz yönetim olarak hem bu kulübü ekonomik olarak korumak hem de takım olarak en iyi yere gelmeyi hedefliyoruz. Burada net olarak şunu söylemek istiyorum. Kimse karamsarlığı kapılmasın. Bizim gardımızı düşürmesin. Futbolcu çok, bizde diğer takımlar gibi yapıp yüksek maliyetler ile oyuncu almasını biliriz. Ancak bu kulübümüzü yeni sıkıntılara sokar. Biz bundan kaçıyoruz. Ancak bu kulübü hem futbolu ile başarıya taşıyacak hem de ekonomik olarak yönetim kurulumuzun belirlediği dengeleri bozmayacak oyuncuları transfer etmek için çalışıyoruz. 5-6 oyuncu ile anlaşmış bulunuyoruz. Bu oyuncuların kulüpleri ile olan problemlerini çözmek için bekliyoruz. 17 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampımız ilimizde başlayacak. Bu kampa kadar 3-4 oyuncu ile sözleşme imzalamış olacağız. Yeni sezon için ikinci etap hazırlık kampımız 1 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak ve 15 gün sürecek. Elazığspor olarak bir transfer politikamız var ve bu politikaya bağlı kalarak çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Transferlerimiz zamanında yapılacak ve bu takımın başarısına katkı sağlayacak oyuncular olacaklar. Yeni sezon öncesi TFF'ye vereceğimiz 25 kişilik oyuncu listesinde 6 genç oyuncu da yer alacak" ifadelerini kullandı.

Deliorman: "Bilgi kirliliği çalışmaları etkiliyor"

Elazığspor Sportif Direktörü Mehmet Deliorman ise transfer çalışmalarında özellikle bilgi kirliğinin çalışmalarını etkilediğini belirterek, "Biz buradan özellikle bu konuda basınımızdan destek istiyoruz. Bilgi kirliği bizi zor durumda bırakıyor. Birliktelik sağlanması durumunda bizim çalışmalarımızda kolaylaşacak. Talip olduğumuz oyuncular gerçekten çok para istiyor. Bu konuda birliktelik sağladığımızda rakamlar düşecektir. Biz geçen yılda sezona başlarken transfer konusunda gecikme yaşamıştık. Ancak daha sonra kadromuzu kurduk ve sonucunda başarıya ulaştık. Bu sezonda bizi başarıya ulaştıracak oyuncuları kadromuza ilave edeceğiz. Teknik direktörümüz ile yaptığımız planlama kapsamında oyuncular ile görüşüyoruz. Hata yapmamak istiyoruz. Baktığınız zaman yeni sezon öncesi birkaç kulüp hariç her kulüpte sıkıntı var. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Olmasını istediğiniz kadro ile başarıya ulaşırsınız. Bizde şu anda bunu sağlamak adına sürekli hareket halindeyiz. Kulübümüzün bir dengesi var ve biz bu dengeye uyacak dengimizi har açıdan bozmayacak oyuncu grubunu oluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ