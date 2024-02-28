Elazığspor \'Çirkin ve Kötü Tezahürat\' Eylemiyle PFDK\'ya Sevk Edildi

Spor

Elazığspor, bu sezon bir çok kez olduğu gibi yine 'çirkin ve kötü tezahürat' eyleminden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 21. haftasında Mersin'de oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Silifke Belediyespor-Elazığspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' eyleminden dolayı bordo-beyazlı ekip PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 27 Şubat 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda, "Elazığspor Kulübü'nün 25 Şubat 2024 tarihinde oynanan Silifke Belediyespor - Elazığspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ