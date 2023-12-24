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Elazığspor'da ara transfer dönemi öncesi ilk ayrılık - Son Dakika
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Elazığspor'da ara transfer dönemi öncesi ilk ayrılık

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığspor'da, ara transfer dönemi öncesi ön libero Soner Birinci ile yollar ayrılıyor. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Birinci, sakatlık nedeniyle devreyi kapattı.

Elazığspor\'da ara transfer dönemi öncesi ilk ayrılık
24.12.2023 - 15:05,
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3Gen Holding Elazığspor'da, ara transfer dönemi öncesi yolların ayrıldığı ilk isim belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yaklaşan ara transfer dönemi öncesi Elazığspor'da ilk yolcu belli oldu. Sezonbaşı büyük umutlarla Karşıyaka'dan transfer edilen ancak ağırlıklı olarak yedek kulübesinde kalan ve Efeler 09 SFK maçı öncesi sakatlanarak devreyi kapatan ön libero Soner Birinci ile yollar ayrılıyor. 1994 İstanbul doğumlu olan tecrübeli futbolcu, bu sezon Elazığspor formasıyla yalnızca 5 maçta süre aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığspor'da ara transfer dönemi öncesi ilk ayrılık - Son Dakika
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