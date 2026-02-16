Elazığspor, Erkan Sözeri ile Anlaştı

Elazığspor, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı.

Elazığspor, Adem Çağlayan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile prensipte anlaşma sağladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan 59 yaşındaki çalıştırıcı son olarak geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'u çalıştırdı. Fırat Gül, Mustafa Sarıgül ve Adem Çağlayan'ın ardından Erkan Sözeri, Bordo-Beyazlı ekibin bu sezonki dördüncü hocası oldu.

Tecrübeli çalıştırıcının salı günü Elazığ'da olması bekleniyor. - ELAZIĞ