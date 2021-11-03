Elazığspor, F. Erbaaspor maçına hazırlanıyor

Elazığspor, F. Erbaaspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 11. haftasında F. Erbaaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Elazığspor tesisleri üst sahada gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatinde yapıldı. Koordinatif ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alan oyunuyla sona erdi. Antrenman sonrası ise foam roller ve rejenerasyon çalışması yapıldı. Muhammed Düzgüner düz koşu ile çalışmayı tamamlarken Yiğitcan Erdoğan, Murathan Özen ve Abdullah İçen salonda çalıştı. - ELAZIĞ