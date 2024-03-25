Elazığspor, iç sahada üst üste 10. galibiyetini aldı

Elazığspor, evinde üst üste 10. galibiyetini aldı ve rakiplerinin korkulu rüyası oldu.
Elazığspor, iç sahada rakiplerine sahayı dar etmeyi sürdürüyor. Son olarak evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup eden Bordo-beyazlı ekip, iç saha puan tablosunda zirvenin tek sahibi unvanını sürdürüyor. Pazarspor yenilgisi, Batman Petrolspor beraberliği sonrası iç sahada bir daha puan kaybı yaşamayan Bordo-Beyazlı ekip, üst üste 10. galibiyetine imza attı.
Elazığspor sırasıyla evinde Silifke Belediyespor (2-0), Anadolu Üniversitesi (3-2), Efeler 09 SFK (1-0), Hacettepe 1945 (2-0), A. Eynesil Belediyespor (2-0), Amasyaspor FK (2-1), Turgutluspor (2-1), Ergene Velimeşe (1-0), Karşıyaka (3-2) ve Kelkit Hürriyetspor (2-1) gibi takımları yenerek son 10 iç saha maçını kazanmayı başardı. - ELAZIĞ
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Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta, protokol üyeleri arasında yaşanan arbede ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin ulusal basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında tüm kamera kayıtları incelenecek ve suç unsurları ile şüpheli ve müştekiler tespit edilecektir.
Samsun'da düzenlenen Aileler Arası Badminton Şampiyonası yoğun bir katılımla gerçekleşti. Anne çocuk, baba çocuk ve karı koca kategorilerinde yapılan şampiyonada dereceye girenler ödüllerini aldı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, Jesolo'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcuların toplamda 14 madalya kazandığını açıkladı. Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, Rabia Karagöz altın ve bronz, diğer sporcular ise bronz madalya elde etti. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, başarılarından dolayı milli takımı tebrik etti ve destek verenlere teşekkür etti.
Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesinde tur atlayacak takım finale yükselme hakkı kazanacak.
Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Samsun'un tek temsilcisi olan ekip, Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında başarı için mücadele edecek.
Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off 4. Hafta mücadelesinde 1966 Edremitspor, evinde konuk ettiği Gaziosmanpaşaspor'u 3-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı. Edremitspor, Semih Atıl'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve ikinci yarıda Ömer Karadağ ve Tayfun Akbey'in golleriyle üç puanı üç golle almayı başardı. Bu galibiyetle liderliğe yükselen Edremitspor, bir sonraki maçta Gönen Belediyespor'a konuk olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa'nın ertelenmemesine tepki gösterdi. Nisan ayında toplamda 7 maç oynayacaklarını dile getiren Kartal, "Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değilim" dedi.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Simar Sert, Yıldız Erkekler Bilek Güreşi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası'nda 40 kiloda sağ kol ve sol kolda birincilik madalyası kazandı. Bu başarıyla Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafek Akgün, öğrenciyi ve okul idaresini tebrik ederek Simar Sert'e başarılar diledi.
Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Rüya Cimnastik Spor Kulübü 317.066 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Hüseyin Emir Cünedioğlu ise Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki yürüyüş etkinliğini Spil Dağı'nda tamamladı. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde yapılan yürüyüş, doğanın güzelliklerini sergiledi.
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