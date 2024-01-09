Ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam Elazığspor, ikinci hazırlık maçında Balıkesirspor'u 3-2 yendi.

Elazığspor, Antalya kampının ikinci hazırlık karşılaşmasında bugün saat 15.00'da TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın her iki yarısında da üstün bir oyun ortaya koyan bordo-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Kıran ve Murat Torun'un golleri ile 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda Çağrı Yağız Yasak ile bir gol daha bulan Elazığspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bordo-beyazlılar, Antalya kampının 3. hazırlık karşılaşmasında TFF 3. Lig ekiplerinden Muş 1984 Muşspor ile karşılaşacak.

Elazığspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda'nın HVV Den Haag takımını 12-0 yenmişti. - ELAZIĞ