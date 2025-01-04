Elazığspor İlk Transferini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor İlk Transferini Açıkladı

Elazığspor İlk Transferini Açıkladı

Teknik direktör Bülent Yenihayat, Elazığspor'un ara dönemde ilk transferini duyurdu ve diğerleri için çalıştıklarını belirtti.

04.01.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat, takımın ara dönemde yaptığı ilk transferi açıkladı ve transferlerin devam edeceğini belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çimentaş Elazığspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat, geçen sezonki şampiyonluğa uzanan serüveni peri masalına benzetti. Yenihayat, futbolda geriden gelip şampiyon olan çok takımın olduğunu belirterek, bunu başarabileceklerine inandığını söyledi. Takımın ilk transferini de açıklayan Yenihayat, görüştükleri oyuncular olduğunu belirtti. Geçen sene inanılmaz taraftar desteği olduğunu belirten Yenihayat, "Bu sene de zaman zaman söyledim geçen seneki havadan uzağız. Skorlar bazen kötü gidebilir üst ligde yeni bir takımız 15 tane yeni transfer gelmiş bunların şehre ve kulübe adaptasyonu zor oluyor. Bazı oyuncular alışıyor bazı oyuncular alışamıyorlar şunu bilsinler biz onlar için mücadele edeceğiz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beraber hareket edip o enerjiyi oluşturabilirsek başa çıkamayacağımız bir şey yok. Geçen sene 10 Ekim itibariyle katıldık biz. Silifke maçıyla başlayan bir serüven geçen seneden 26 maç ve sonunda Play Off finalinde 52 Orduspor ile oynayıp kazanılan bir şampiyonluk var ben hep söylüyorum peri masalı gibi bir sezondu. Bizim grupta Serik ve Aksaray'ın puan avantajı var. Biz sonuna kadar kovalayacağız. Onların hata yaptığı haftalarda biz kazanarak arayı kapatmak istiyoruz. Puan farkları kapanmıştır bunun çok örneği var. Geçen sene biz Batman ile yarıştaydık. Biz başladığımızda sonuncuyduk. Son haftada puan farkı 2'ye düşmüştü. Biz ligi 2. bitirmiştik. Futbolda her şey olabilir. Her zaman sahada bir plan olması gerekiyor. Takımdaşlık çok önemli oradaki takım karakteri çok önemli biraz da o tarafları daha iyi yapabilen sahada doğru planı uygulayabilen takımlar daha başarılı oluyorlar. Bizim grupta Aksaray ve Serik'in bir puan avantajı var ama dediğim gibi futbolda da her şey var. Biz sonuna kadar kovalayacağız. Rakiplerimizin hata yaptığı haftalarda biz kazanarak o arayı kapatmak istiyoruz. Bunun çok örneği var geriden gelip şampiyon olmanın. Bizde inşallah onu gerçekleştiririz" dedi.

Takımın ara dönemdeki transfer gelişmeleri hakkında da konuşan Bülent Yenihayat, "Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Kulüpleriyle alakalı problemleri çözmeye çalışıyoruz. Devre arası transferler kolay olmuyor. Şartlar uygunluğu, oyuncuyla anlaşıp kulüp son anda farklı bir talepte bulunabiliyor. O yüzden titizlikle devam ettiriyoruz. Ömer Çakı takıma katılacak. Onun dışında görüştüğümüz oyuncular var. Resmileştikçe açıklamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor İlk Transferini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor İlk Transferini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.