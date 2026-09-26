Elazığspor kafilesi, Güzide Gebzespor maçı için 21 kişilik kadroyla Kocaeli'ye gitti - Son Dakika
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Elazığspor kafilesi, Güzide Gebzespor maçı için 21 kişilik kadroyla Kocaeli'ye gitti

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Elazığspor kafilesi, Güzide Gebzespor maçı için 21 kişilik kadroyla Kocaeli\'ye gitti
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında yarın Güzide Gebzespor'a deplasmanda konuk olacak Seza Çimento Elazığspor, 21 kişilik kadrosuyla Kocaeli'ye gitti. Kafile, İstanbul'a havayoluyla gidip karayoluyla Gebze'ye geçerek konaklayacağı otele yerleşecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında yarın Güzide Gebzespor ile karşı karşıya gelecek olan Seza Çimento Elazığspor, Kocaeli'ye gitti.

Güzide Gebzespor ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, Kocaeli'ye gitti. Saat 12.10'da havayoluyla İstanbul'a giden Gakgoşlar, buradan karayoluyla Gebze'ye geçecek ve konaklayacağı otele yerleşecek.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un takdiriyle Elazığspor'un maç kadrosunda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy, Kemal Rüzgar" yer alıyor.

Kaynak: İHA
ElazığsporGebzesporİstanbulKocaeliGebzeSporSon Dakika

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