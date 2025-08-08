Elazığspor Kombine Satışlarında İstenilen Rakamların Altında Kaldı - Son Dakika
Elazığspor Kombine Satışlarında İstenilen Rakamların Altında Kaldı

08.08.2025 13:16  Güncelleme: 13:23
Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, sadece 110 kombine satıldığını ifade ederek, taraftarların daha duyarlı olup destek vermesi gerektiğini belirtti. Kulüp, yeni sezona iddialı hazırlanırken, mali destek arayışında olduğunu dile getirdi.

Kombinede istedikleri rakamlara kavuşamadıklarını dile getiren Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, "Sadece 110 kombinemiz satıldı. 24 saatte 40 bin satanlar var, biraz daha insanlarımız duyarlı olmalı ve destek vermeli" dedi.

Nesine 2. Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Elazığspor'da gündemdeki son gelişmeler hakkında bir basın toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşlerini bildiren başkan Yılmaz, "Birkaç transfer daha düşünüyoruz. Hedefe ulaşmaya çalışacağız. Kaçak girişin önüne geçmek adına stadyumumuzda turnike sistemini getirmeye çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz seviyeye geliriz. Biraz gecikmesi oldu ama Puma ile anlaştık forma için. Kombinede maalesef istediğimiz rakama kavuşamadık. Sadece 110 kombinemiz satıldı. 24 saatte 40 bin satanlar var, biraz daha insanlarımız duyarlı olmalı ve destek vermeli. Belediye başkanımız, Elazığ TSO başkanımız destek verdi. Diğer kurumlarımızı da bekliyoruz. İsmini vermeden destek olan müdürlüklerimiz var. Desteği şehrin geneline yaymalıyız" diye konuştu.

Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları ise "Göğüs, sırt ve şort sponsorluğu için görüştük ama olumlu sonuç yok. Nakit girişi bir kulüp için çok önemlidir. Kombine sayıları çok düşük. Yeni sezon formalarımız taraftara 5 Ekim'de satılacak. Takıma sınırlı sayıda gelecek yurtdışından özel tasarım. Takım kullanacak ama taraftarlara 5 Ekim'de gelecek. Gecikmesinin sebebi tasarımların farklı olmasını istememizdir. Elazığspor'un borcu mali genel kuruldan sonra biraz daha düşürüldü. SMS'de de aynısı olmuştu, kombinede de istediğimiz rakamlara ulaşamıyoruz. Bursaspor hepsini bitirdi. 22'den 5 locamız kaldı, onları da satacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

