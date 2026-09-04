Elazığspor, sol bek Alp Arda Abay ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Elazığspor, sol bek Alp Arda Abay ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı

Elazığspor, sol bek Alp Arda Abay ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı
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TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, Antalyaspor'un genç sol beki Alp Arda Abay'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Kepezspor'da kiralık oynayan 2006 doğumlu futbolcu, 1 yıllık sözleşmeyle takıma dahil oldu.

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, Onur Eriş'e alternatif olması açısından sol bek Alp Arda Abay'ı renklerine bağladı.

Elazığspor, Antalyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezonu Kepezspor'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu Alp Ada Abay ile anlaşmaya vardı.

2006 Ankara doğumlu olan Alp Arda Abay, Gençlerbirliği'nde başlayan kariyerinde Göztepe, Manisa FK, Antalyaspor ve Kepezspor oynadı.

Elazığspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor U19 takımı ve Kepezspor'da toplam 32 maça çıkan Abay ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Elazığspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, sol bek Alp Arda Abay ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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