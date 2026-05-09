Elazığspor Taraftarları Bursa Yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığspor Taraftarları Bursa Yolunda

Elazığspor Taraftarları Bursa Yolunda
09.05.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor'un play-off finali için yüzlerce taraftar, otobüs ve minibüslerle Bursa'ya gitti.

Elazığspor-Muğlaspor maçı için Elazığ'dan yüzlerce taraftar otobüsler, midibüsler ve minibüslerle Bursa'ya gitti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off final maçında Elazığspor, Bursa'da Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığsporlu taraftarlar ayarlanan 100'ü aşkın otobüsle Bursa'ya doğru yola çıkarken, otobüslerin yanı sıra midibüsler ve minibüslerde Bursa'ya doğru yola çıktı. Şehirdeki firmalar talebe yetersiz kalınca Malatya, Tunceli ve Diyarbakır'dan da otobüsler Elazığsporlu taraftarları taşımak için kente geldi. Hareket öncesi açıklamalarda bulunan Elazığsporlu taraftarlar şampiyonluğa olan inançlarını dile getirerek takıma güvendiklerini söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor Taraftarları Bursa Yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı

22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığspor Taraftarları Bursa Yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.