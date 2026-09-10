Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt: Isparta hatasına düşmek istemiyoruz - Son Dakika
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Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt: Isparta hatasına düşmek istemiyoruz

Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt: Isparta hatasına düşmek istemiyoruz
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Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Adana Demirspor maçında Isparta 32 Spor'un düştüğü hatalara düşmek istemediklerini belirtti. Bozkurt, takımda sakatlık kalmadığını ve Mert Örnek'in de Salı'dan itibaren takımla çalışacağını, Adana'ya tam kadro gideceklerini söyledi.

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Adana Demirspor maçında Isparta 32 Spor'un düştüğü hatalara düşmek istemediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında Elazığspor, Adana Demispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, değerlendirmelerde bulundu.

Hazırlıkların iyi gittiğini ve takımda eksik olmadığını söyleyen Bozkurt, "Hazırlıklarda sıkıntı yok, eksiğimiz yok. Sebat maçında iyi maç oynadık. Şimdi ben Adana-Isparta maçını izlemedim. Önce sürpriz gibi kalmıştım, izledikten sonra sürpriz olmadığını gördüm. Isparta daha önemli bir takım vardı. Adana Demirspor gençtir, dinamikler. Tecrübe eksikliği var. Fakat şöyle de bir gerçek var; bu oyuncuların hepsi geçtiğimiz sezon birincilikte 30-32 maç oynadılar. Bir oyun alışkanlıkları da var o yüzden. Biz Isparta'nın düştüğü hatalara düşmek istemiyoruz. Analizimizi yaptık. Rakip takımın önemli oyuncuları var, çok iyi gençleri var, kaliteli gençleri var. Bir kere bunu buradan söyleyelim. Ama tabii bizim de çok büyük hedeflerimiz var. O doğrultuda gidiyoruz, ciddi hazırlanıyoruz. Disiplinli iyi maç oynayıp maçımızı alıp buraya gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mert Örnek'in sakatlığı hakkında da konuşan Örnek, "Biz geçen maç riske atabilirdik Mert'i. Riske atmak istemedik. O yüzden ilk antrenman itibariyle bizimle çalışmalara başladı. Bir sıkıntısı yok. Bizimle beraber olacak adam da. Şu an takımda bir sakatlık kalmadı mı? Yok. Kimsede sıkıntısı yok şu anda. Mert'in de yok. Salıdan itibaren tam bizimle beraber çıkıyor. Tam kadro halinde Adana'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt: Isparta hatasına düşmek istemiyoruz - Son Dakika

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