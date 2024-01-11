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Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat: 'Mevcut kadromuza sonuna kadar güveniyorum' - Son Dakika
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Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat: 'Mevcut kadromuza sonuna kadar güveniyorum'

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, takımın ara dönem hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, mevcut kadroya güvendiğini ve mücadele ederek yarışın içinde olacaklarını söyledi. Yenihayat ayrıca transfer tahtası konusunda da açıklamalarda bulundu.

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat: \'Mevcut kadromuza sonuna kadar güveniyorum\'
11.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:40
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Hazırlık dönemini mental ve fiziksel olarak iyi geçirdiklerini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Ben elimdeki mevcut kadromuza sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum. Hepsi son derece karakterli ve iş ahlakı olan oyuncular. Bu kadro ile de sonuna kadar mücadele ederek bu yarışın içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, biz içimize kapandık ve konsantre olduk" dedi.

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Bordo-Beyazlı ekip, Antalya kampında oynadığı iki hazırlık maçını kazanırken, son maçında Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Bülent Yenihayat, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takımın ara dönem hazırlıkları hakkında değerlendirmeler yapan Teknik Direktör Bülent Yenihayat, "20 Aralık'ta oynadığımız Eynesil maçıyla beraber ilk yarıyı tamamladık. Ardından oyuncularımızın toparlanması için verdiğimiz 5 günlük iznin ardından 26 Aralık Salı günü Elazığ'da kendi tesislerimizde toplandık ve 7 günlük bir çalışma süresi geçirdik. Bu süre bizim için gayet verimli ve faydalı oldu. Tekrar 2 günlük iznin ardından 4 Ocak tarihi itibarıyla Antalya Belek'te toplandık. Burada 10 günlük çalışma diliminde 3 hazırlık maçı planladık ve bugün itibarıyla 2 hazırlık maçını tamamlayarak 12 Ocak'ta oynayacağımız son Muşspor müsabakası ile hazırlık müsabakalarını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

13 Ocak'ta yapılacak olan yenileme antrenmanıyla devre arası kampını tamamlayacaklarını aktaran Teknik Direktör Yenihayat, "16 Ocak'ta Elazığ'da toplanıp maç haftasına başlayacağız. Bu iki hazırlık dönemini mental ve fiziksel olarak iyi geçirdik, eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Sapancaspor maçında sakatlanan Hasan Ekici'nin tedavi ve sahaya dönüş süresi uzun sürdü. Çünkü ciddi bir sakatlık yaşadı, 30 günlük rehabilitasyon sürecinden itibaren yarın takım ile çalışmalara başlayacak. Bu bizim için sevindirici bir haber. Hasan bizim için değerli ve bu süreçte de mental olarak çok güçlü kaldı. Mehmet Eksik de son maçta kasığından yaşadığı problem nedeniyle zaman zaman takımla zaman zaman da takımdan ayrı çalışarak bu süreyi tamamladı. O da dün itibarıyla çalışmalara başladı" şeklinde konuştu.

Taraftarların merakla beklediği transfer tahtası hakkına da açıklamalar yapan Yenihayat, "Bu sürecin tamamında herkesin aklında transfer tahtasının açılıp açılmayacağı konuşuluyor. Yönetim kurulumuz bu konu ile ilgili olarak süreci çok hassas ve özenle yönetiyor, çok çaba sarf ediyor. Tahta açılır ise eksik bölgelerimize gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz, tahta açılmaz ise de asla karamsarlığa kapılmadan hedefimize hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben elimdeki mevcut kadromuza sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum. Hepsi son derece karakterli ve iş ahlakı olan oyuncular. Bu kadro ile de sonuna kadar mücadele ederek bu yarışın içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, biz içimize kapandık ve konsantre olduk. Oynayacak olduğumuz her maça her 3 puana ortağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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