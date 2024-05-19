Elazığspor Teknik Direktörü: Rövanşta da ciddiyeti elimizden bırakmamamız gerekiyor - Son Dakika
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Elazığspor Teknik Direktörü: Rövanşta da ciddiyeti elimizden bırakmamamız gerekiyor

Elazığspor Teknik Direktörü: Rövanşta da ciddiyeti elimizden bırakmamamız gerekiyor

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, ilk maçtan ciddi bir avantaj elde ettiklerini ve bunu değerlendirmek istediklerini söyledi. Yenihayat, rövanşta da ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Aliağa - 52 Orduspor FK maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

19.05.2024 12:20
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İlk maçtan ciddi bir avantaj elde ettiklerini ve bunu değerlendirmek istediklerini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Rövanşta da ciddiyeti elimizden bırakmamamız gerekiyor" dedi.

Çimentaş Elazığspor, pazartesi günü oynanacak olan Efeler 09 SFK maçı öncesi Elazığ Atatürk Stadyumu'nda çalıştı. Taraftarlara açık olan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman sonrası Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, açıklamalarda bulundu.

Yenihayat, "Herkes bizi finalde görüyor ama bir rövanş var. İlk maçtan ciddi bir avantajımız var ve değerlendirmek istiyoruz. Rövanşta da ciddiyeti elimizden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü daha işimiz bitmedi pazartesi günü de ciddiyetle sahaya çıkıp, iyi grafiğimizi devam ettirerek işimizi ciddiye almalıyız. Evet ciddi bir avantajımız var ama kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Takımımızda tüm futbolcularımız oynayabilecek durumda. Gece maçı oynamamızın oyuncularımız üstünde olumlu etki oluşturacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Aliağa - 52 Orduspor FK maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Yenihayat, "İlk maç zor geçti. Aliağa sezon boyunca ilk kez yenildi. Rövanşta zor geçecektir. Biz maçımızı oynayacağımız zaman rakibimiz belli olacak zaten. Zor bir maç olacaktır, biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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