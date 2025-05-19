Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den Play-Off Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den Play-Off Öncesi Açıklamalar

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül\'den Play-Off Öncesi Açıklamalar

Elazığspor, Vanspor FK ile oynayacağı Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fırat Gül, yapılan antrenmanda, şehir için önemli bir mücadele vereceklerini ve desteklerinden dolayı yerel yöneticilere teşekkür etti.

19.05.2025 21:03  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu'nda Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da hazırlıklar Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcıları refakatinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Halil İbrahim Sönmez harici tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle dev Türk bayrağı açtı.

Hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Tesislerimizde çalışmalarımız devam ediyor, bugün stadyumdayız. Son çalışmamızı yapıp yola çıkacağız. Hem fiziksel, hem mental olarak çok iyi durumdayız. Rakibimizin bize avantaj sağlayacak yanlarına çok yoğunlaştık. Bunlar bizim yapmamız gereken işler ama bizden beklentisi olan bir şehir olduğunun farkındayız. Bu sinerji bize de çok güç veriyor. Milletvekilimiz Erol Keleş ve belediye başkanımız gelerek bize moral verdi. Teknik heyetiyle, taraftarıyla, personeliyle bütünleşmiş bir şehir var inşallah bunu sonuca yansıtırız. Şuan tek hedefimiz rövanş için iyi bir skorla dönmek. İnşallah perşembe günü o skoru alıp Elazığ'a döneceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığspor, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den Play-Off Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi gözaltına alındı İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi gözaltına alındı
Futbolu bırakıyor mu Mertens’ten emeklilik açıklaması Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze harekatına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
08:26
Türk tekstil devi resmen iflas etti Dosyası 3 yılda kapatıldı
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı
08:14
Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı “Türkiye Yüzyılı“ vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti
08:08
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda
Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 22:38:06. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den Play-Off Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.