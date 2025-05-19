Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül\'den Play-Off Öncesi Açıklamalar

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu'nda Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da hazırlıklar Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcıları refakatinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Halil İbrahim Sönmez harici tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle dev Türk bayrağı açtı.

Hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Tesislerimizde çalışmalarımız devam ediyor, bugün stadyumdayız. Son çalışmamızı yapıp yola çıkacağız. Hem fiziksel, hem mental olarak çok iyi durumdayız. Rakibimizin bize avantaj sağlayacak yanlarına çok yoğunlaştık. Bunlar bizim yapmamız gereken işler ama bizden beklentisi olan bir şehir olduğunun farkındayız. Bu sinerji bize de çok güç veriyor. Milletvekilimiz Erol Keleş ve belediye başkanımız gelerek bize moral verdi. Teknik heyetiyle, taraftarıyla, personeliyle bütünleşmiş bir şehir var inşallah bunu sonuca yansıtırız. Şuan tek hedefimiz rövanş için iyi bir skorla dönmek. İnşallah perşembe günü o skoru alıp Elazığ'a döneceğiz" dedi. - ELAZIĞ