Elazığspor TFF 2. Lig\'e yükseldi

Spor

Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'u 3-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi. Maç bitimi sonrası Elazığ'da cadde ve sokaklar bayram havasına döndü.

TFF 3. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Elazığspor'a şampiyonluğu getiren goller 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı ve 90+8'de Murat Torun'dan geldi. Kentte takımlarına destek vermek isteyen taraftarlar için ise Elazığ Belediyesi led ekran kurdu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce Elazığlı futbolsever maçı takip ediyor. Genciyle yaşlısıyla meydanı dolduran Elazığlıların oluşturduğu atmosfer karnaval havası oluşturdu. Nefeslerin tutulduğu final maçının son düdüğüyle birlikte binlerce Elazığlı meydan, cadde ve sokaklarla halay çekerek konvoy yaparak kutladı.

Elazığspor taraftarlarından Harun Kürşat, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmiştik. Maç esnasında bazen neşe bazen üzüntü yaşadık ama sonunda şampiyonluk bizim oldu. Bütün Elazığ halkı her zaman takımını destekledi. Bunu da bugün yine gösterdi" dedi.

Maç sonu kutlamalarına çocuğuyla birlikte katılan başka bir Elazığlı futbolsever ise "Rabbime hamdolsun şampiyon olduk" diye konuştu. - ELAZIĞ