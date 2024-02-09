Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor'la Deplasmanda Karşılaşacak

Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor\'la Deplasmanda Karşılaşacak

TFF 3. Lig 2. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor'la deplasmanda karşılaşacak. Elazığspor, maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmazken, ev sahibi takımda ise sarı kart cezalısı ve sakat oyuncular bulunuyor. Maç, taraftarların olmadığı bir ortamda oynanacak ve İstanbul bölgesi C klasman hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.

09.02.2024 15:46
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Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Elazığspor, deplasmanda TPAO Batman Petrolspor'la karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor'la deplasmanda karşılaşacak. İkinci yarıya muhteşem bir başlangıç yapan Elazığspor, hazırlıklarının Elazığ etabını tamamladı. Cumartesi günü karayoluyla Batman'a geçecek olan kafile, konaklayacağı otele yerleşecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Elazığspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Batman Petrolspor'da ise Akın Akman ile Oktay Gürdal sarı kart cezalısı. Gökhan Meral ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip, Batman İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Pazar günü saat 14.00'da Batman Şehir Stadında oynanacak olan karşılaşmada İstanbul bölgesi C klasman hakemi Sercan Yılmaz düdük çalacak. Elazığspor bu maç öncesi 31 puanla grupta 4. sırada yer alırken, TPAO Batman Petrolspor 37 puanla zirvede. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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