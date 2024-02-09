Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Elazığspor, deplasmanda TPAO Batman Petrolspor'la karşılaşacak.
TFF 3. Lig 2. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor'la deplasmanda karşılaşacak. İkinci yarıya muhteşem bir başlangıç yapan Elazığspor, hazırlıklarının Elazığ etabını tamamladı. Cumartesi günü karayoluyla Batman'a geçecek olan kafile, konaklayacağı otele yerleşecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Elazığspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Batman Petrolspor'da ise Akın Akman ile Oktay Gürdal sarı kart cezalısı. Gökhan Meral ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Bordo-beyazlı ekip, Batman İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Pazar günü saat 14.00'da Batman Şehir Stadında oynanacak olan karşılaşmada İstanbul bölgesi C klasman hakemi Sercan Yılmaz düdük çalacak. Elazığspor bu maç öncesi 31 puanla grupta 4. sırada yer alırken, TPAO Batman Petrolspor 37 puanla zirvede. - ELAZIĞ
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