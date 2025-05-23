Elazığspor'un Asbaşkanı Tepkili - Son Dakika
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Spor

Elazığspor'un Asbaşkanı Tepkili

23.05.2025 00:51
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Mustafa Şerifoğulları, Vanspor maçı sonrası yaşananları sert bir dille eleştirdi.

Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları, kaybedilen Vanspor FK maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında, "Yapılanları Elazığ halkı hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi.

Nesine 2. Lig Play-Off ilk maçında deplasmanda Vanspor FK'ya mağlup olan Elazığspor'da Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları yöneticilerle birlikte maç sonu kulüp resmi sayfası üzerinden bir açıklama yayımladı. Maçın hakemi Çağdaş Altay'ı sert bir dille eleştiren Şerifoğulları, bugün herkesin taş yediğini söyledi. Kötü bir futbolla yenildiklerini ifade eden Elazığspor 2. Başkanı Mustafa Şerifoğulları, "Vanspor bugün kazandı ama inşallah diğer maçımız Elazığ'da olacak. Futbolcularımız ilk sahaya çıktığında kavga çıkmıştı. Futbolcularımız ısınmada binlerce madde yemiştir. Maçta futbolcumuz Fuat Bavuk'un kafası yarılmıştır. Buraya gönderilen Süper Lig hakemi bir kere anons yaptırmadı. Hakem bir kere olsun futbolcularımızın güvenliğini almadı. Bizi burada bir emniyet müdürlüğü korumuştur. Biz Elazığ'da oynayacağımız maçta gerekirse bilet fiyatlarını iptal ederiz. Tribünleri tıklım tıklım doldururuz ve gerekirse maçı 5, 6-0 da alırız. Allah'ın izniyle takımımız finale çıkacaktır. Bugün bize yapılanları Elazığ halkı asla unutmayacaktır. İntikam sesleri hep vardı tribünde biz Elazığ'da bunların yüzde 1'ini yapmadık. Herkes taş yedi. Algı manipülasyon bizim işimiz değildir Elazığlıya yakışmaz. Elazığ'da 3 gencin şehir dışında attığı taşı bir şehre yaymaya çalıştılar. Vanspor yönetiminden yana sıkıntı yok ama futbolcumuza yapılanı unutmayız bunu gerginleştirenler düşünecek. Elazığ - Van kardeştir bunu hep söyledik ama bugün olanları unutmayız. İlgililere de söylüyoruz burada futbol oynanmaz kardeşim. Sizin gönderdiğiniz hakemler futbolcularımızı koruyamadı. Ama olmadı. Biz finale Allah'ın izniyle inşallah çıkacağız. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için özür diliyoruz. 1 Haziran'da finalde olacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'un Asbaşkanı Tepkili - Son Dakika

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