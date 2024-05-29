Elazığspor'un görkemli şampiyonluk kutlamaları

Spor

- Elazığspor'dan görkemli şampiyonluk kutlamaları

ELAZIĞ - TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Elazığspor'da düzenlenen şampiyonluk kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

TFF 3. Lig Play-off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor hafta sonu karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Play-off birinciliğinin ardından Elazığ'da kutlama töreni yapıldı. Elazığspor kafilesi ilk olarak üstü açık otobüs ile şehir turu attı. Ardından Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki programa geçildi. Elazığspor kafilesi ve sporcular, kendi seçtikleri koreografi ve müzik eşliğinde platforma çıktı. Çoğu futbolcu Filistin bayrağı ile mesaj verdi.

Binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda renkli görüntülere sahne oldu.