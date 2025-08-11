Elazığspor\'un Hazırlık Maçı İptal Edildi

Elazığspor'un, bugün Nesine 3. Lig ekibi Çayelispor'la oynamayı planladığı hazırlık maçı iptal edildi.
Nesine 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Elazığspor'da, Çayelispor ile oynanması planlanan hazırlık maçı iptal oldu.
İlk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer'i 1-0 mağlup eden Bordo-Beyazlılar, 2. hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar ile 2-2 berabere kaldı ve 3. hazırlık maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi. - ELAZIĞ
