Elazığspor\'un Hazırlık Maçı İptal Edildi

Nesine 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Elazığspor'da, Çayelispor ile oynanması planlanan hazırlık maçı iptal oldu.

İlk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer'i 1-0 mağlup eden Bordo-Beyazlılar, 2. hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar ile 2-2 berabere kaldı ve 3. hazırlık maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi. - ELAZIĞ