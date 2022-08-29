Elazığspor'un efsanelerinden Ruhi Bilen vefat etti - Son Dakika
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Elazığspor'un efsanelerinden Ruhi Bilen vefat etti

29.08.2022 12:18
Elazığspor'un efsanelerinden Ruhi Bilen vefat etti

Elazığspor'un ilk kurulduğu yıllarda formasını giyen Ruhi Bilen vefat etti.

Elazığ spor'un ilk kurulduğu yıllarda formasını giyen Ruhi Bilen vefat etti.

1967 kurulan Elazığspor'un formasını ilk giyen isimlerden olan ve kulübün efsanelerinden 81 yaşındaki Ruhi Bilen, hayatını kaybetti. 1941 yılında Elazığ'da dünyaya gelen ve uzun yıllar sürdürdüğü futbol kariyerinin ardından eğitimci olarak birçok ismin yetişmesinde emeği bulunan Bilen, koronavirüs hastalığının ardından toparlanamadı ve önceki gece Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakımında vefat etti. Forma giydiği dönemlerde kanat mevkiinde görev yapan ve arkadaşlarınca Kıvır Ruhi lakabı takılan Ruhi Bilen'in vefatı Elazığ spor camiasında derin bir üzüntü oluşturdu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'un efsanelerinden Ruhi Bilen vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor'un efsanelerinden Ruhi Bilen vefat etti - Son Dakika
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