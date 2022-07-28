Elazığspor'un 39 yaşındaki kaptanı Yiğitcan, yıllara meydan okuyor

Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yıllara meydan okuyor. 2003 yılında başladığı aktif futbol kariyeri sonrası 2018 yılından bu yana Elazığspor forması giyen Yiğitcan, yeni sezon hazırlıkları için Elazığ'a geldi. 39 yaşında adeta gençlere taş çıkaran kaptan Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor taraftarlarınca da oldukça seviliyor.

Kaynak: İHA

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