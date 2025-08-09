Elazığspor, Urfaspor\'u 3-1 Yendi

Seza Çimento Elazığspor hazırlık maçında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.
Seza Çimento Elazığspor, Erzurum kampındaki 3. hazırlık maçında aynı grupta yer alacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Elazığspor ilk yarısını 2-0 önde kapadığı maçta Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri Fuat Bavuk, Halil İbrahim Sönmez ve Maksut Taşkıran attı. - ELAZIĞ
