Elazığspor Vanspor ile Karşılaşıyor

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Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Vanspor FK ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Elazığspor, deplasmanda Vanspor FK ile karşılaşacak. Ligde iki takım da 2 galibiyet, 1 beraberlikle topladıkları 7'şer puanla gruba iyi bir başlangıç yaptı. Elazığspor, Van deplasmanından puan alarak dönmek olacak. Taraftar yasağı nedeniyle bu maçta taraftarlarından yoksun olacak olan Elazığspor'da stoper Ali Keten'in de kart cezası devam ediyor.

Pazar günü saat 15.30'da Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçı İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi Can Cengiz yönetecek. Müsabaka Van TV'den canlı olarak yayınlanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden bir diğer Elazığ ekibi 23 Elazığ FK ise 3. haftada deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak. Mücadele pazar günü saat 16.30'da İzmir Mustafa Denizli Alsancak Stadı'nda oynanacak. - ELAZIĞ