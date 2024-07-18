Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik

Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik

TFF başkanlığı için yeniden aday olan mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi geride kalan dönem ve gerçekleştirdikleri projelerle ilgili konuştu. A Milli Takım'ın EURO 2024 performansını değerlendiren Büyükekşi, hakem atamalarıyla ilgili ise "Hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini getirdik. Mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

18.07.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, genel kurul öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli takımın performansından övgüyle bahseden Büyükekşi, hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini kullanarak adamcılığın önüne geçmeyi başardıklarını söyledi.

"İLK HEDEFİMİZİ BAŞARDIK"

A Milli Takım'ın başarılarına değinen Büyükekşi, "TFF seçimleri üzerinden yaklaşık 25 ay geçti. O gün, Türk futbolun en önemli şeyinin güven olduğunu ve marka değeri için çalışmalar yapacağımı açıklamıştım. İlk gün bir başka hedefimiz ise ay-yıldızlı forma ile başarılı olmaktı. Bizim hedefimiz EURO2024'e katılmak değil, başarılı futbolla bu turnuvaya damga vurmaktı. Uzun bir aradan milli coşkuyu, hep birlikte milletimize yeniden yaşatmanın haklı gururu içerisindeyiz. Otoriteler, milli takımın en etkileyici performansa imza attığını dile getirdiler. FIFA'da 26. sıraya yükseldik. İnşallah bundan sonra aynı hızla devam edeceğiz. Erkek ve kadın futbolunda C klasmanından, B klasmanına yükseldik. İnşallah bu başarılarımız devam edecek" dedi.

"ADAMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇTİK"

Öte andan Türk Kulüplerinin Avrupa'daki başarısına değinen Büyükekşi, "İnşallah Türk takımları Avrupa kupalarında başarılı olur. Ve inşallah o kupaları Türk takımları alır. Ülke puanına çok önemli katkılar sağladılar. UEFA'da 22. sıradan, 9. sıraya yükseldik. Bir sezonda en yüksek puan toplama rekorunu kulüplerimiz egale etti. Bu sene 5 takımla kupalara katılacağız ve inşallah ileriye gideceğiz. Hakem geliştirmek için 'Hakem Akademisi'ni kurduk. Hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini getirdik. Mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık. Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. İspanya'dan sonra Avrupa'da ilk kez VAR kayıtlarını açıklayan federasyon olduk. Yabancı VAR hakemlerinin ligde görev almasını sağladık" sözlerini sarf etti.

KULÜPLERE SON 3 YILIN EN BÜYÜK GELİRİNİ SAĞLADIK"

Kulüplerin gelirlerinin arttığına değinen Büyükekşi, "Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük katkısını sağladık. Yayıncı haklarını beIN Media Grup ile yaptığımız anlaşma sonucu 84 Milyon $'dan 214 Milyon $'a taşıdık. Süper Lig sponsorluk gelirlerini 786,9 Milyon TL'ye ulaştırdık ve rekor kırdık. Trednyol'u isim sponsoru yaptık, hakem formalarına sponsor aldık. Bu da bir ilk. Deplasman yasağını kaldırdık. 2025-26'dan sonra kulüplere kendi biletlerini satma hakkı tanıdık. Türkiye Kupası'na yeni format getirdik ve geliri 3 kat arttırdık. Kadınlar Ligi'nin canlı yayınlanması için TRT ile anlaştık ve tarihte ilk defa maçlar düzenli yayınlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: son 2 senede geseli topcular kaç tane kırmızı kart görmüş ama şunu herkez bilsin süper kupayı BEŞİKTAŞ hepinizin gözünün içine baka baka alacak gel 3 ağustos içinden gecicez gesenin 5 8 Yanıtla
  • Mehmet Cirit: Varsayalım ülkemizde ahlaksızlara da, ahlaksızlık madalyası verilecek dense. Fabrika madalya basmaya yetişemez 2 0 Yanıtla

14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement