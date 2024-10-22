Elfsborg, Galatasaray Maçına Hazır

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayanpas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, Galatasaray maçının taktik çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.
Elfsborg, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.
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