Elias Jelert: 'Namağlup Devam Ediyoruz, Mutluyum' - Son Dakika
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Spor

Elias Jelert: 'Namağlup Devam Ediyoruz, Mutluyum'

Elias Jelert: \'Namağlup Devam Ediyoruz, Mutluyum\'

Galatasaray'ın Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Elias Jelert, sonuçtan memnun olmadıklarını ancak namağlup olmalarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Gol atmanın ailesi ve arkadaşları önünde güzel olduğunu vurguladı.

13.12.2024 00:28  Güncelleme: 00:30
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GALATASARAY forması giyen Elias Jelert, "3 puanı istedik ama olmadı. Mutlu değiliz tabii bu sonuçtan. Namağlup devam ediyoruz. Bu yüzden mutluyum diyebilirim. Ailem ve arkadaşlarım maçı izlemeye gelmişti. Onların önünde gol atabilmek güzeldi benim için" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Elias Jelert ve Efe Akman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ailesinin ile arkadaşlarının maçı izlemeye geldiğini ve onların önünde gol atmanın güzel olduğunu söyleyen Elias Jelert, "3 puanı istedik ama olmadı. Mutlu değiliz tabii bu sonuçtan. Namağlup devam ediyoruz. Bu yüzden mutluyum diyebilirim. Ailem ve arkadaşlarım maçı izlemeye gelmişti. Onların önünde gol atabilmek güzeldi benim için" ifadelerini kullandı.

'ANTRENMAN VE MAÇLARDA KENDİMİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM'

İlk 11'e girebilmek için elinden gelen her şeyi vermeye devam edeceğini aktaran Jelert, "Her gün en iyisini yapmaya çalışıyorum. Antrenman ve maçlarda kendimi göstermeye çalışıyorum. Bu benim yapabileceğim bir seçim değil. İlk 11'e girmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

Elias Jelert, transfer ile ilgili gelen soruya ise "Ben Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum" şeklinde cevap verdi.

EFE AKMAN: OKAN HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Süre bulduğu sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Efe Akman, "Tabii kazanmak istiyorduk ama olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp ilk 8'e girmek istiyoruz. Ben de süre buldum. Okan hocama bunun için teşekkür ediyorum. Süre bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız bana güveniyor. Ben de o güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok çalışarak inşallah daha fazla süre almaya devam ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Güncel, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elias Jelert: 'Namağlup Devam Ediyoruz, Mutluyum' - Son Dakika

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