Elif Naz Köseoğlu Avrupa Şampiyonası\'nda

Eskişehir'den U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Elif Naz Köseoğlu, Türkiye'yi temsil edecek.

U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası, 7-10 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonaya, Eskişehir'den milli sporcu Elif Naz Köseoğlu katılım sağlayacak. Köseoğlu, 3 bin metre engelli atlama branşında hem Eskişehir'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR