Elif Nur Turhan Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Spor

Elif Nur Turhan Türkiye Üçüncüsü Oldu

Elif Nur Turhan Türkiye Üçüncüsü Oldu

Bayburt Belediyesi'ne bağlı Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu Elif Nur Turhan, Darıca'da düzenlenen Büyük Kadınlar Şampiyonası'nda 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak şehrin gururu oldu. Belediye Başkanı Mete Memiş, sporun önemine vurgu yaparak başarıyı kutladı.

27.01.2025 17:50  Güncelleme: 17:51
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Bayburt Belediyesi'nin bünyesindeki Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu Elif Nur Turhan, 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Turhan, Darıca'da düzenlenen Büyük Kadınlar Şampiyonası'nda, 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı grafiğini sürekli yukarı yönde devam ettiren milli sporcu yeniden Bayburt'un gururu oldu.

39 ilden 130 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı maçlar çıkararak 3. olan Elif Nur Turhan 2028 Olimpiyat Oyunları öncesi güven verdi.

Elif Nur Turhan'ı kazandığı başarıdan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Mete Memiş, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübümüzün başarılı grafiği yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi sporu sadece futboldan ibaret görmüyoruz. Salon sporlarını da destekliyoruz. Şehrimizde özellikle boks da sürekli yükselen bir başarı grafiği var. Boks Spor Kulübümüzdeki Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen başarılar ortada bu minvalde desteklerimiz sürecek ve daha nice başarılı sporcular yetiştireceğiz. Bu vesile ile Elif Nur kızımızı tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elif Nur Turhan Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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