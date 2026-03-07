Elif Su Gülbil'den Altın Madalya

İZMİR'de yaşayan lise öğrencisi Elif Su Gülbil (14), Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen müsabakada altın madalya kazandı. Başarısıyla Bosna Hersek'te düzenlenecek finallere doğrudan katılma hakkı elde eden Gülbil, "Tekvandoya başlamak aklımın ucundan bile geçmemişti. 10 yaşındayken arkadaşımla bu spora başladık, o sonra bıraktı, ben devam ettim. Çok sevdim, profesyonel olarak bakmaya başladım" dedi.

Kentte yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Su Gülbil, Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından 13-14 Şubat'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen ETU Grand Prix E6 eleme müsabakalarında 44 kg 'Genç Bayanlar' kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Hem olimpiyat puanları kazandıran Grand Prix elemelerinden biri hem de kulüplerin bireysel güçlerini sergilediği 'Top Tirana Trophy' gibi kupayı kapsayan 60 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvada önce Yunan, ardından da İtalyan rakibini yenen Gülbil, başarıyla Bosna Hersek'te düzenlenecek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti.

'HER GÜN ANTRENMAN YAPIYORUM'

Göztepe Spor Kulübü'nde 5 yıldır antrenmanlarını sürdüren 1,58 metre boyundaki Elif Su Gülbil, "Tekvandoya başlamak aklımın ucundan bile geçmemişti. 10 yaşındayken bir arkadaşımla birlikte bu spora başlamıştık. O sonra bıraktı, ben devam ettim. Çok sevdim, hobi olmaktan çıkıp profesyonel olarak bakmaya başladım" dedi.

Tiran'daki müsabakalarda heyecan ve gurur yaşadığını belirten Gülbil, "Final müsabakası benim için farklı bir duygu oldu. 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open), 24-31 Mart 2026'da Antalya'da yapılacak. Bundan sonraki hedefim burada güzel bir derece kazanmak. Bir de Bosna Hersek'te finaller olacak. Haftanın her günü antrenman yapıyorum. Bazen çok yorucu geçiyor, özellikle kilo verdiğim dönemlerde zorlanıyorum. Ancak, devam ettirmek istiyorum, istemeseydim bu kadar emek vermezdim" diye konuştu.

'HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'

Babası Samet Gülbil, 3 kız çocuğundan Elif Su'nun tekvandoya tutkusuna dikkat çekerek, "Spor bir tutkudur, aşktır. Elif Su'da bunu 4-5 sene önce görmüştüm. Çok istekli, azimli ve mücadeleci bir sporcu. En son Tiran'da katıldığımız turnuvada birincilikle döndük. Yolu açık olsun, biz her zaman arkasındayız. Gerek hocası gerekse de ben her türlü desteğe hazırız. Arkadaşının vesilesiyle başladı, sevdi, devam ediyor. İnşallah olimpiyatlarda da kendimizi görürüz" dedi.

'BAYRAĞIMIZI ZİRVEDE TEMSİL ETTİ'

Elif Su Gülbil'in antrenörü Serkan Tok, sporcusunun azmini ve özverisine işaret ederek, "Elif Su, uzun yıllardır bu sporu yapan bir sporcu. Profesyonel olmak adına bizimle çalışmaya karar verdi ve geldiğinden beri her antrenmanı aksatmadan, yüksek özveriyle yapıyor. Bu çalışmaların karşılığını da aldı. Uluslararası turnuvada, 60 ülkenin katıldığı organizasyonda bayrağımızı zirvede temsil etti. Tiran'da olimpiyatlar için en çok puan veren 'Grand Prix' dediğimiz bir turnuva oldu. Bir de takımların girdiği bir turnuva vardı. Tekvando branşı, özellikle kadın sporcularımız sayesinde olimpiyatlarda madalya getiriyor. Olimpik dövüş sporları içinde tekvando öne çıkıyor ve kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.